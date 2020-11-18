حماية المستهلك: إقصاء المسؤول عن حملة السعر إنبوكس وتولى شخص أكثر كفاءة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إطلاق حملة ضد "السعر إنبوكس"، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها بمنهجية الجهاز، مبينا أنه تم إقصاء مدير هذه الحملة وتولى شخص أكثر كفاءة.





وتابع فرج، خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته في صالح المواطنين"، أن الجهاز عقد اجتماعات مع أكبر 13 شركة فى هذا المجال، وتم توجيه الصفحات الشخصية بشأن هذا الأمر، وتحويل بعضهم للقضاء، معترفا بحصول قصور في هذه الحملة. وتابع فرج: نبدأ مع الجميع بالتعامل الودى، والتجار والموردين محترمين وملتزمين إلا البعض منهم غير ملتزم، موضحا أنه سيكون هناك تقدم كبير فى حملة السعر إنبوكس. وكشف أنه ستمنح "سمايل فيس" للمستهلك، من خلال شهادة سيحصل عليها وستوضع على المحال الملتزمة، ليستفيد التاجر الأمين والمواطن، موضحا أن الاستبدال والاسترجاع، طبقا لشروط القانون وليس دون أسباب.

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