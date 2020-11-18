صور.. العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل لتخفيف الزحام بالفروع

جاء ذلك لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيريا، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض الفروع. وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية فى الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف 01555559875 لحجز موعد.

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