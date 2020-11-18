دمائهم تناثرت في 3 دقائق.. اعترافات المتهم بمذبحة حدائق الأهرام

اعترف المتهم في واقعة قتل والدته وشقيقه في حدائق الأهرام أمام النيابة بتفاصيل الحادث الدامي، حيث أكد "محمود" -29 عاما- أنه أقدم على ارتكاب الحادث بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين والدته وشقيقه. ونسبت النيابة للمتهم تهمتي القتل العمد والشروع في القتل، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

رصد رجال المباحث دماء متناثرة داخل المنزل وجثتان داخل غرفة بجانبهما السكين المستخدم في الجريمة ومصاب ملقى في الصالة فاقدًا للوعي، وفي غرفة مغلقة يقف أمامها شابان من جيران المجني عليهما محبوس بداخلها القاتل.

وفي اعترافات نجلة المجني عليها: "أخويا مسك بالسكين من المطبخ وضرب أمي بيها لما حاولت تاخد منه السكين عشان ميضربش أخوه، فوقعت على الأرض بعد ما دبحها وجري طعن أخوه قدامنا وماتوا هم الاثنين، ولما جوزي جري عليه عشان يمسكه ضربه بالسكين".

وفي اعترافات المتهم أكد : "قتلت أمي وأخويا في 3 دقايق وكنت هقتل جوز أختي كمان بعد ما ضربته بالسكين بس مماتش"، كما اعترف أن شقيقه اعتدى عليه بالسباب والشتائم أمام جميع أفراد الأسرة وقالي: "اسكت يا مجنون ساعتها أعصابي فلتت ومكنتش مدرك أنا بعمل إيه".

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وواصل المتهم شرح تفاصيل جريمته أمام المباحث: "أمي عزمتنا يوم الجريمة وبعد الغدا أختي اتخانقت مع أخويا الصغير فلما اتدخلت في الموضوع قالي ملكش فيه إنت مجنون مسكت السكين أمي حاولت تاخدها دبحتها هي وهو"، وبعدها تحرر محضرًا وأحيل المتهم إلي النيابة العامة.