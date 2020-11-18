عمرو دياب يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد مساندته لأحد أصدقائه

أعرب الفنان عمرو دياب، عن تقديره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد مساندته للمنتج الفني حمادة اسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين.

نشر عمرو، صورة جمعت المنتج حمادة إسماعيل وتركي آل الشيخ، معقبًا عليها قائلًا: "نعم الأخ والصديق في وقت الشدة .. شكرًا أبو ناصر".

وكان قد، خضع حمادة اسماعيل لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الجو جميل" وهي من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس أمير محروس.

