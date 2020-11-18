شهيرة تكشف عن دور أحمد زكي في زواجها من محمود ياسين

أحمد زكي ومحمود ياسين تصدر اسم كلًا من الفنانين بسبب قصة سردتها الفنانة شهيرة، أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، عن تدخل الراحل أحمد زكي لزواجها وإرتباطها من محمود ياسين، ليكون هو السبب في إتمام الزواج.

قالت شهير خلال لقائها مع الاعلامي محمود الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، إن أحمد زكي كان صديق لها في معهد التمثيل، مضيفة: "كنت بحكيله في بداية علاقتي بمحمود، قالي: يعني هو ناوي يتجوز؟ قولتله: المشكلة فيّا أنا عشان مش عايزة أتجوز".

وتابعت: "قالي يبقى متخرجوش مع بعض، واتخانقت أنا وأحمد، وفجأة لقيته راح لمحمود قاله شهيرة دي أختي وناوي تتجوزها ولا لأ، قاله أيوه طبعا".

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وأضافت الفنانة شهيرة: "محمود ياسين كان راجل ومش بيلف ويدور وكلمته واحدة.. وكنت بغير عليه من اي ست او فنانة.. كان أول حب في حياتي".

