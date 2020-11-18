هاني الناظر يكشف حقيقة خطورة دواء الطفيليات على جلد الأطفال

علق الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دواء الطفيليات والتحذيرات المتنوعة منه.

كتب الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "انتشرت شائعات علي صفحات التواصل الاجتماعي تحذر الامهات من ان دواء الطفيليات الذي يتم توزيعه حاليا من قبل وزارة الصحة على تلاميذ المدارس يسبب حساسية جلدية".

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وتابع: "والحقيقة هذا كلام غير حقيقي ولايوجد اي اثار لتلك الادوية على الجلد..ولكن التلاميذ الذين يتناولون دواء فلاچيل او اي دواء يحتوي على مادة مترونيدازول لعلاج الدوسنتاريا الاميبية لا يجب ان يجمعوا بينه وبين علاج الطفيليات في نفس الوقت".

