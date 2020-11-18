علق الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دواء الطفيليات والتحذيرات المتنوعة منه.
كتب الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "انتشرت شائعات علي صفحات التواصل الاجتماعي تحذر الامهات من ان دواء الطفيليات الذي يتم توزيعه حاليا من قبل وزارة الصحة على تلاميذ المدارس يسبب حساسية جلدية".
اقرأ أيضًا..هاني الناظر يقدم روشتة وقائية لمواجهة فيروس كورونا
وتابع: "والحقيقة هذا كلام غير حقيقي ولايوجد اي اثار لتلك الادوية على الجلد..ولكن التلاميذ الذين يتناولون دواء فلاچيل او اي دواء يحتوي على مادة مترونيدازول لعلاج الدوسنتاريا الاميبية لا يجب ان يجمعوا بينه وبين علاج الطفيليات في نفس الوقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني الناظر يكشف حقيقة خطورة دواء الطفيليات على جلد الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.