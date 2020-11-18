أحمد حاتم يشعل السوشيال ميديا بسبب لحيته "صور"

أثار الفنان أحمد حاتم دهشة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما تخلص من لحيته، حيث اختلف شكله تمامًا بعد إزالتها، ما تسبب في عدم مقدرة الجمهور التعرف عليه.

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي صور الفنان أحمد حاتم بعدما أزال لحيته معلقين عليها، قائلين: "الدقن طلعت أخطر من المكياج.. مين دة".

وتسائل رواد السوشيال ميديا عن الصورة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، ليعلق أحدهما قائلًا: "قعدت فترة طويلة عشان استوعب ان الأتنين واحد".

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الجدير بالذكر، أن يُعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم فى دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎