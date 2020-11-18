صور.. حماية المستهلك: بروتوكول تعاون مع جوجل لحذف الشركات الوهمية

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، توقيع الجهاز لبروتوكول تعاون مع جوجل لحذف الشركات الوهمية، أو التى تنصب على المواطنين، مستعينة بأسماء شركات قريبة من الأصلية، مثل التى استعانت بشركة صيانكو، مشيرا إلى أنه سيتم حذف هذه الشركات بعد الانتهاء من مجريات البروتوكول، وهو ما قد يصل لحد أقصى شهر من الآن.





جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين". وبشأن دور الجهاز فى مسألة بيع السيارات المستعملة، أوضح رئيس الجهاز أن القانون ألزم، أنه حال شراء السيارات المستعملة ملزم بتقديم شهادة بحالة السيارة تامة، بالخدوش والمشكلات الداخلية بها. وأشار إلى أنه فى حال المخالفة، تصل العقوبة لنصف مليون جنيه أو قيمة السيارة، ويلغى ذلك فى حالة تنازل المستهلك عن حقه.

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