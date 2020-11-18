إسلام الجزار: الإعلام شريك أساسى لـ حماية المستهلك فى توعية المواطنين

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين". وأكد الجزار أن الجهاز ينسق مع أجهزة الدولة والأجهزة الإعلامية عبر الأعلى للإعلام، للتواصل مع المواطنين لتوعيتهم، موضحا أن الإعلام شريك أساسى، مشيرا إلى أن دور الجهاز حماية المستهلك، وهى قضية دائما ما تتحدث عنها القيادة السياسية.

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