النقل: إخلاء عقارين بشارع إسماعيل محمد بسبب أعمال حفر المترو

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أنه تم حصر 56 منشأة فى منطقة تأثير أعمال ماكينة الحفر فى المسافة بين محطتى صفاء حجازى والكيت كات، وقد تلاحظ أثناء قيام الهيئة بأعمال المعاينة والرصد المساحى بأنه يوجد 7 منشآت تقع على بعد أقل من 2 متر من النفق "أحد المنشآت بارتفاع 20 طابقا" و2 مُنشأ ستقوم ماكينة الحفر بالمرور أسفلهم، وكانت أهم الملاحظات كالآتى:

1.العقار رقم (5،7) به ميل 19 سم وهو مكون من (دور أرضى + ميزانين + 6 أدوار متكررة) ويوجد رخصة للدور الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس ولم يستدل على الرخصة الأصلية للعقار، وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة.

وأنه قد تم إنشاء العقار على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تم إنشاء العقار من الدور الأول حتى الدور الثالث فى الثلاثينات وكان النظام الإنشائى هو هيكل خرسانى مكون من قواعد وأعمدة تم صبها داخل مبانى من الطوب الرملى تعلوها أسقف عبارة عن بلاطات خرسانية مسلحة.

المرحلة الثانية خلال السبعينات تم تعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الخامس نظام هيكلى من أعمدة خرسانية وبلاطات خرسانية مسلحة، الدور السادس عبارة عن حوائط حاملة من الطوب الطفلى وأسقف خرسانية مسلحة.

2.العقار رقم (3أ) به ميل 13.4 سم وهو مكون من (دور أرضى + 5 أدوار متكررة) ولا توجد له رخصة، والنظام الإنشائى للعقار هو نظام هيكلى من الخرسانة المسلحة تم تنفيذه فى وقت سابق خلال السبعينات ومكون من أعمدة خرسانية مسلحة تعلوها أسقف خرسانية مسلحة (بلاطات كمرية)

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من 12 من أساتذة الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس ومهندسين ذوى خبرة عالية فى مجال الهندسة الإنشائية لتحديد الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لضمان سلامة المنشآت المجاورة لمسار ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازى بالزمالك وحتى محطة الكيت كات، وأن اللجنة قد انتهت من أعمالها وأوصت بالآتى:

1.العقار رقم (7،5) والعقار رقم (3أ) بشارع إسماعيل محمد غير آمنين إنشائيا مما يمثل خطورة على أرواح السكان ويلزم إخلائهما قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق.

2.تكليف جـهات الاختصاص لتقرير الحالة الإنشـائية للعقارين وتحديد أسـلوب التعامل الأمثل لهما ( تنكيس- تنكيس جزئى – إزالة) وذلك على نفقة مالكى العقارين للخطورة الداهمة على السكان قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق.

3.عدم استئناف أعمال ماكينة الحفر العميق وخروجها من محطة صفاء حجازى بالزمالك إلا بعد قيام اتحاد الشركات بتقديم الحلول الإنشائية المطلوبة لتأمين العمارات والمنشآت والعقارات فى نطاق دائرة تأثير ماكينة الحفر العميق حتى وصولها إلى محطة الكيت كات كمرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية حتى خروجها من بئر الخروج ببولاق الدكرور، بما لا يخل بمستندات العقد والقوانين المصرية المعمول بها.

وأوضح البيان أنه بالعرض على مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 تقرر ما يلى:

1.إخلاء العمارتين اعتباراً من1/12/2020 لمدة شهر للحفاظ على أمن وحياة السكان وقيام الشركات المنفذة بدفع قيمة إيجار شهر لشاغلى الوحدات السكنية بالعمارتين.

2.بدء ماكينة الحفر عملها اعتباراً من يوم 1/12/2020 لعدم تأخير الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

3.بعد الانتهاء من أعمال الحفر، سيتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالها (الإزالة / التنكيس الجزئى / التنكيس الكلى).