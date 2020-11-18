محافظ الفيوم يلتقى عددا من المواطنين ويتابع المركز التكنولوجى بطامية

التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالى، عقب لقاء مع التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان صحفى، أن المحافظ استمع لشكوى من قاطنى العمارة رقم "5 " بالإسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحى بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجه محافظ الفيوم بسرعة التنسيق بين مسؤولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.

كما استمع المحافظ لمطالب أهالى منطقة أرض زهير بشأن إعادة النظر فى تخفيض قيم التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأكد المحافظ على بحث المطلب مع المختصين مع توفير بيان تفصيلى بمختلف قطاعات المنطقة.

واستمع المحافظ لمطلب مزارعى قرية خليفة يونس بمركز طامية بشأن تبطين وتطوير ترعة الروضة، ووجه المحافظ مسؤولى الرى والموارد المائية ببحث مطالب المزارعين والعمل على دراسة تبطين ذلك المجرى المائي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعانى طفلها من سرطان بالدم، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلاً عن توفير تدريب صناعى وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسؤولى الشؤون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلى للقمامة.

كما شمل لقاء المواطنين، الاستماع لعدد من الشكاوى بقطاع التربية والتعليم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة وبحث تلك المشكلات ووضع الحلول الجذرية لها لانتظام العملية التعليمية، كما استمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه مسؤولى مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص.

وعقب الانتهاء من لقاء خدمة المواطنين، تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.