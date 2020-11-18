محافظ الفيوم يلتقى عددا من المواطنين ويتابع المركز التكنولوجى بطامية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء القطاعات.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان صحفى، أن المحافظ استمع لشكوى من قاطنى العمارة رقم "5 " بالإسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحى بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجه محافظ الفيوم بسرعة التنسيق بين مسؤولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.
كما استمع المحافظ لمطالب أهالى منطقة أرض زهير بشأن إعادة النظر فى تخفيض قيم التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأكد المحافظ على بحث المطلب مع المختصين مع توفير بيان تفصيلى بمختلف قطاعات المنطقة.
واستمع المحافظ لمطلب مزارعى قرية خليفة يونس بمركز طامية بشأن تبطين وتطوير ترعة الروضة، ووجه المحافظ مسؤولى الرى والموارد المائية ببحث مطالب المزارعين والعمل على دراسة تبطين ذلك المجرى المائي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعانى طفلها من سرطان بالدم، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلاً عن توفير تدريب صناعى وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسؤولى الشؤون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلى للقمامة.
كما شمل لقاء المواطنين، الاستماع لعدد من الشكاوى بقطاع التربية والتعليم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة وبحث تلك المشكلات ووضع الحلول الجذرية لها لانتظام العملية التعليمية، كما استمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه مسؤولى مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص.
وعقب الانتهاء من لقاء خدمة المواطنين، تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
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