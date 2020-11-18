فيديو: التطبيق أول ديسمبر.. الوزراء يكشف مواعيد غلق المحال والمطاعم

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الغلق سيكون 12 منتصف الليل فى الشتاء و1 صباحا فى الصيف، مع مد الفترة للمطاعم والمقاهى حتى 1 صباحا أيضا خلال الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

وأوضح سعد، أن مواعيد المحال التجارية 11 مساء صيفا، و10 شتاء، مع مد ساعة إضافية فى الإجازات الرسمية، موضحا أن غلق ورش الحرف ستغلق فى الـ7 مساء فى الصيف، مشيرا إلى أن تطبيق القرار أول ديسمبر.