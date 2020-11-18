فيديوجراف .. قطار الأوقاف لافتتاح وتطوير المساجد لا يتوقف

افتتاح وتطوير المساجد تم بعمارة غير مسبوقة، والافتتاحات شملت 10 محافظات حتى نوفمبر 2020، وأبرز المحافظات هى البحيرة والأقصر والفيوم والدقهلية والفيوم. التطوير يعتمد على إعداد متميز للأئمة لمواجهة المتطرفين، وشيُدت المساجد على أحدث طراز هندسى معمارى وإسلامى، واعتمدت الأوقاف 43 مليون جنيه للتطوير والعمارة.

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