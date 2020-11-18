فيديو .. متحدث الوزراء: إصابات كورونا اليوم ستتجاوز 300 حالة

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الأزمات ستتخذ قرارات جديدة حال دخول مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار سعد، إلى أن هناك قفزة فى إصابات فيروس كورونا اليوم حيث تتجاوز 300 إصابة لتصل إلى ما يقرب من 330 تقريبا.

وأكد سعد أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أعلن إصابة 300 طالب بفيروس كورونا تقريبا من 20 مليون طالب وهى نسبة قليلة، لافتا إلى أنه يتم إغلاق الفصل أو المدرسة وفقا لتقييم الحالة، عند اكتشاف إصابات فيروس كورونا.