متحدث الوزراء: ارتفاع فى أعداد الإصابات بكورونا اليوم يتجاوز الـ300 حالة 

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لديه تخوف شديد من الموجة الثانية لـ فيروس كورونا، ولذلك تحدث اليوم عن الإجراءات الاحترازية.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قلق من الموجة الثانية لـكورونا ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا الثانية أكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة، ورئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون وعلى الالتزام بالإجراءات.
وتابع أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ300 حالة.
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