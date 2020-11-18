فيفا يتراجع عن إلغاء حفل جوائز The Best السنوية

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرر التراجع عن قرار إلغاء حفله السنوى، لتوزيع جوائز الأفضل "the best"، خلال عام 2020، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر الفيفا، مد فترة التصويت على إختيار الأفضل فى العالم خلال عام 2020، فى الفترة من 25 نوفمبر الجارى، حتى يوم 9 ديسمبر المقبل، حيث يتم التوصيت على جوائز أفضل لاعب، أفضل مدرب وأفضل حارس مرمى فى العالم.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى شهر مايو الماضى، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020، فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يقام الحفل في مدينة "ميلانو" خلال شهر سبتمبر الماضى، لكن فيفا فضل إلغاءه منعًا لانتشار العدوى بالإضافة إلى إلغاء وتعليق بعض البطولات المحلية والقارية خلال الأسابيع الماضية.

ويذكر أن، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة هو حامل لقب جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب بالعالم في عام 2019.