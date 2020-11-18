مصادر: غلق المحال 11 مساء في الصيف و10 مساء في الشتاء

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن قرار تحديد مواعيد غلق المحال والورش سيصدر خلال ساعات من وزارتي التنمية المحلية والسياحة كل في اختصاصه.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن مواعيد غلق المحال في الصيف ستكون في الحادية عشرة مساءً و10 مساءً في الشتاء.

ولفتت إلى أن المطاعم ستغلق في الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف، على أن يتم غلق الورش فى الساعة 9 مساءً.

وأشارت إلى أن كلاً من وزارتي التنمية المحلية والسياحة سيصدران بيانًا تفصيليًا خلال ساعات لإعلان التفاصيل .