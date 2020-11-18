انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتخفيف الزحام بأماكن العمل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السادة الوزراء وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة، وكان على رأس تلك الملفات، هو الاستعداد للموجة الثانية من موجات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي بدأت تجتاح عدد كبير من دول العام، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة اتخاذ الوزراء في مختلف الوزارات ما يلزم من اجراءات احترازية للتصدي للموجه الثانية من موجات وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

رئيس مجلس الوزراء يطالب الوزراء بتخفيف الزحام في أماكن العمل:-

طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الوزراء في مختلف الوزارات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تخفيف التزاحم في أماكن العمل بالوزارات المختلفة، وبما لا يخل بسير العمل بها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء بأن الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد هي أشد خطراً من الموجه الأولي، وذلك في ضوء التقارير الواردة من دول العالم المختلفة، ومن ثم فإنه يجب على الجميع مواطنين ومسئولين اتخاذ ما يلزم من اجراءات حول منع تفشي وباء كورونا المستجد بالموجة الثانية منه، خاصة وأن الموجة الثانية هي أشد فتكاً من الموجة الأولي.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد في الاجتماع على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تقليل حجم الإصابات بالموجة الثانية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن الحكومة بدأت في اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للموجة الأولي لكورونا اعتباراً من منتصف شهر مارس الماضي واستمرت ذلك الإجراءات لمدة ستة أشهر.