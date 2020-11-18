البحيرة تتصدر طلبات التصالح في البناء.. والقاهرة والجيزة يتنافسان

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن 2.3 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات بناء.

وأوضح قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الوزارة تركز على ملف التصالح بعدة إجراءات منها زيادة عدد الموظفين على مستوى الوحدات المحلية وتدريبهم لإنهاء حقبة تاريخية من مخالفات البناء.



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وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن البحيرة تأتي في صدارة المحافظات التي شهدت طلبات تصالح بنحو 247 ألفا تليها القليوبية بـ201 و712، ثم الشرقية بـ188 ألفا و788 طلبًا، فيما قفزت القاهرة بشكل هائل خلال الشهرين الماضيين لتنافس الجيزة بواقع 130 ألفا.