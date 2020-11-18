مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش الحرفية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قلق بشأن أزمة فيروس كورونا، كون الموجة الثانية أكثر شراسة وانتشارا بدول الإقليم والدول الأوروبية، معلقا «هذه التطورات ليست بعيدة عنا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»على قناة صدى البلد «الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يتسبب في الانزلاق إلى المنحنى الخطر»، مشيرا إلى أن لجنة الأزمات ستتخذ قرارات جديدة حال بدء الموجة الثانية بمصر.

وأضاف «هناك قفزة في عدد إصابات فيروس كورونا اليوم، حيث ستتجاوز الإصابات 300 إصابة لتصل إلى ما يقرب من 330 إصابة تقريبا»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب المؤسسات الحكومية والوزارات بتقليل أعداد الموظفين بما يتوافق مع مقتضيات العمل، فضلا عن التشديد على عدم تقديم أي خدمة للمواطنين الذين لا يرتدون كمامات.



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