فيديو.. الوزراء: منحة العمالة مستمرة لآخر العام بناء على تكليف السيسى

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، إن عددا كبيرا من العاملين تقدموا لهذه المنحة، واكتشفنا أسماء مكررة بالإضافة إلى وجود أطفال مسجلين ضمن العمالة غير المنتظمة وتمت الفلترة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل مواعيد وأماكن الصرف على مستوى الجمهورية، موضحا أن الحكومة صرفت ما يقرب من 2.5 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة.