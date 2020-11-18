وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، إن عددا كبيرا من العاملين تقدموا لهذه المنحة، واكتشفنا أسماء مكررة بالإضافة إلى وجود أطفال مسجلين ضمن العمالة غير المنتظمة وتمت الفلترة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل مواعيد وأماكن الصرف على مستوى الجمهورية، موضحا أن الحكومة صرفت ما يقرب من 2.5 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الوزراء: منحة العمالة مستمرة لآخر العام بناء على تكليف السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.