حماية المستهلك: لابد من فاتورة خلال البلاك فراى داى

قالت شيماء سلامة، مسؤول العلاقات العامة بجهاز حماية المستهلك، إنه تم التوعية بأهمية الفاتورة خلال البلاك فراى داى، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر قنوات الاتصال مع المواطن منها صفحة الجهاز على الفيسبوك وكذلك قناة اليوتيوب.





جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين". وأكدت سلامة أنه يتم متابعة السوشيال ميديا والصفحات، قائلة: "نسعى للوصول لجميع المواطنين لرفع درجة الوعى، حفاظا على اقتصادهم وكذلك صحتهم ولا سيما فى الأدوية المغشوشة، وهو ما نود ثماره بإرشاد المواطنين لنا عن عدد من الصفحات الكاذبة لعلاجات محددة ومنها كورونا".

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