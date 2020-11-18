قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه من حق أى مواطن أن يرفض القيمة التقديرية للتعويض واللجوء للقضاء، موضحا أن العمارات المخالفة الموجودة في حرم الدائرى تمت في عهود سابقة، وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد: ننسق مع المرور من أجل عدم الحدوث تكدس على الدائرى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستغلال كل الأراضى المتاحة والانتهاء بأقصى تقدير نهاية العام الجارى.
واستطرد وزير النقل: نعمل على مدار 24 في المناطق التي نقلنا مرافقها للانتهاء من توسعية الدائرى، متابعا: قبل 2021 سننتهى من كل أعمال التوسعية والتطوير للطريق الدائرى، ولافتا إلى أن مواقف السيارات أسفل الدائرى أحد المعوقات في عملية التوسعة.
ولفت كامل الوزير، إلى أن الرئيس السيسى وجه بإيجاد البدائل قبل إزالة أى ورشة حرفية، موضحا أنه سيتم إزالة جزء من جراج النقل العام في المنيب من أجل توسعة الطريق الدائرى، ومشيرا إلى أن هناك 2 مليار جنيه تعويضات الأسر المتضررة من إزالة منازلها لتوسعة الدائرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير يؤكد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير للطريق الدائرى قبل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.