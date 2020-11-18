انت الان تتابع تفاصيل خبر من يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة.. بيان جديد من الأوقاف لجميع العاملين بالوزارة والمصليين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الأوقاف تعليمات مشددة على جميع العاملين والمتعاملين معها والمصليين خلال هذه الفترة، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومنع انتشاره بين المواطنين خلال الفترة القادمة، حيث حذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات سواء بالمساجد أو بجميع المقرات الإدارية التابعة للوزارة.

بيان الأوقاف للمصليين والعاملين

وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والقوية تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، كما شددت أيضاً على أنه لن يتم التسامح أيضاً مع التهاون في تطبيق الإجراءات، ومن بينها عدم ارتداء الكمامة الواقية في مقر العمل.

وأوضحت النقابة من خلال بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم الرواد بالضوابط التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتي يجب تنفيذها، مؤكدة للجميع أنه من كان يحب أن تظل بيوت الله عز وجل مفتوحة، فيجب عليه الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وذلك حتى تظل بيوت الله مفتوح أمام الساجدين والراكعين.

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كما اكد على جميع الخطباء والأئمة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وبالمدة المحددة بعشر دقائق فقط مدة الخطبة، وعلى جميع العاملين عدم السماح بفتح دورات المياه، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة.