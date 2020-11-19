صور .. افتتاح 3 مساجد فى الفيوم بتكلفة 5.5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد "نور الإسلام" بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، بحضور الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة ورجال الأوقاف والأزهر، وحشد من الأهالى.





وأوضح محافظ الفيوم، وفقا لبيان صحفى، أن افتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبإشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 250 مسجدا خلال السنوات الست الماضية بتكلفة تعدت 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 11 مسجدا منذ أسبوعين، واليوم يتم افتتاح 3 مساجد، ويتوالى افتتاح المساجد تباعاً بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء وتشييد وإحلال وتجديد عدد من المساجد بشتى أنحاء الجمهورية، مما يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، لافتاً إلى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدماً فى تحقيق الانجازات فى شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ، بأن أهل القرية المصرية يتمتعون بطيب الخلق على اختلاف طوائفهم، موجها الشكر لأهالى قرية المقيرشة على الترحاب البالغ وحسن الاستقبال، مؤكداً أن المساجد منارات العلم ومكاناً للدعوة بالحسنى ونشر مبادئ الدين الوسطى الصحيح بعيداً عن التشديد والغلو، وتعمل المحافظة على تأهيل دور العبادة لتعليم المبادئ والقيم الدينية الصحيحة وتعديل المفاهيم المغلوطة.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيراً أن أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد المفتتحة اليوم، شملت تطوير المساجد وفرشها وإحلالها وتجديد دورات المياه بها.

وفى السياق نفسه، افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، مسجد "المحطة" بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 500م2 ، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

وفى سياق متصل افتتح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية مسجد "فتحى السعد" بعزبة عرفات التابعة لقرية المظاطلى بطامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 180م2 ، وبتكلفة بلغت مليون وخمسين ألف جنيه.