سفير مصر بكندا يناقش مع رئيسة المتحف الكندى للتاريخ الترويج للآثار المصرية

وجاء اللقاء لبحث خطة التعاون المُشتركة بين المتحف الكندى للتاريخ والسفارة المصرية فى كندا خلال الفترة المقبلة عقب تراجع جائحة "كورونا"، وإعادة التنسيق بشأن البرامج الخاصة بمصر فى المتحف.

وحرص السفير المصرى، خلال اللقاء، على إطلاع مسؤولى المتحف، والذى يُعد الأكبر المعنى بالآثار والحضارات الإنسانية فى كندا، على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل حماية الآثار الفرعونية باعتبارها ملكاً للإنسانية جمعاء، مستعرضاً أحدث الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة، حيث تم مناقشة سُبل التعاون بين الجانبين من أجل تسليط الضوء على تلك الاكتشافات.

وصرح السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى، بأنه ناقش مع "دروماجى" كذلك استعدادات المتحف الكندى للتاريخ لاستضافة معرض ملكات مصر القديمة Queens of Egypt، والذى تم تأجيل افتتاحه لعدة أشهر نتيجة للجائحة، حيث أكد مسئولو المتحف أن الإجراءات ماضية على قدم وساق من أجل استقبال القطع الأثرية من متحف "كيمبل" فى ولاية تكساس الأمريكية استعداداً لعرضها بالمتحف الكندى فى بداية أشهر الصيف من العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية فى كندا نظمت فعاليات عديدة مع المتحف الكندى للتاريخ على مدار العامين الماضيين، شملت ندوات حول استخدامات تقنية المسح الضوئى للمومياوات الفرعونية، والتعريف بالاكتشافات الأثرية الجديدة بمصر.