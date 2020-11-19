فيديو .. الأرصاد : حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار تبدأ غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.





وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أوضحت شاكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة، تبدأ الخميس بسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، على السواحل الشمالية، وخاصة السلوم ومطروح، وتمتد مع نهاية اليوم إلى الإسكندرية، ثم تمد لباقى السواحل الشمالى فى لتشمل رشيد وبلطيم والعريش ورفح. وتابعت: "مع دخول يوم الجمعة، من المتوقع زيادة غزارة الأمطار وتصبح غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وخاصة الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية، أيضا تمتد الأمطار متوسطة لباقى محافظات الدلتا، ومن خفيفة لمتوسطة بالنسبة للقاهرة، وخفيفة لشمال محافظات الصعيد". وأضافت: "يوم السبت تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا، فيما ستقل حدة الأمطار يوم الأحد، ويبدأ تحسن حالة الطقس، أيضا هيكون فيه نشاط للرياح مثير للرياح والأتربية على معظم أنحاء الجمهورية".

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