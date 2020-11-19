صور.. الأوقاف: التعاقد مع مصنع للغزل والنسيج لإنتاج أفضل أنواع الزى للأئمة

تعاقدت وزارة الأوقاف، مع مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على تنفيذ أربعة آلاف زى أزهرى كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق أيضًا على التعاقد على المرحلة الثانية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف زى أزهرى جديد.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة، واهتمامًا بتوفير أفضل وأجود أنواع الزى الأزهرى لأئمة الأوقاف. وقام الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات والوفد المرافق له، أثناء زيارة مصنع المحلة للغزل والنسيج اليوم الأربعاء، بتفقد خط إنتاج الزى الأزهرى بالمصنع، ومتابعة مراحل إنتاج وتفصيل وتنفيذ الزى الأزهرى لأئمة الأوقاف، حيث كان فى استقباله عبد الحليم النجار العضو المنتدب التجارى، والمهندس عصام العزب رئيس قطاع البيع المحلى.

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