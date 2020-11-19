فيديو.. الجزار: محاور عمل جهاز حماية المستهلك ترتكز على التوعية والرقابة

وخلال الندوة التى أقيمت بالجامعة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين"، أوضح الجزار أن محاور عمل الجهاز، تشمل "توعية - حماية - رقابة"، مؤكدا أن القيادة السياسية دائما ما تتحدث عن الوعى وأهمية دور أجهزة الإعلام فى هذا الشأن.

وتابع: "عشان كدا إحنا مستهدفين رفع الوعى لدى المواطنين عشان نقدر نوصل إلى المستهلك الرشيد، لأن هو اللى بيقدر يشترى احتياجاته المطلوبة فقط، وده ضمن خطة الدولة فى التنمية المستدامة مصر 2030".

وتابع أن الجهاز يستهدف فى المرحلة الراهنة تكثيف الحملات الرقابية على المخالفين لتقليل أعداد الشكاوى الواردة الى الجهاز.

وشدد الجزار على أن الإعلام شريك أساسى فى تسليط الضوء على ظاهرة معينة فى الدولة، ودائما تستجيب أجهزة الدولة والتحرك نحو التفاعل مع الظاهرة.

وأشار إلى أن دور جهاز حماية المستهلك والجهاز الإعلامى فى الدولة، خلال المرحلة الراهنة، هو زيادة الوعى لدى المواطنين، خاصة بعد اتساع الأسواق والمنصات الرقمية، وضرورة إحكام الرقابة من جانبنا - جهاز حماية المستهلك - بشكل أكبر على الأسواق.

وبين مسؤول المكتب الإعلامى لرئيس جهاز حماية المستهلك، أن وسائل الإعلام تحقق إحدى أهداف القانون، وهو الردع العام من خلال الإعلان أو التحذير من المخالفين، طبقا للأحكام القضائية فى الصحف والقنوات الفضائية.

ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 2 نص على الحقوق السبع الأساسية للمستهلك، ومنها "الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه"، موضحا أن هذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام، عن طريق التوعية بحقوق المستهلكين ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية.

وواصل الجزار خلال كلمته بالندوة: "أيضا نستهدف من وسائل الإعلام ضرورة توعية التاجر والمورد بواجباته تجاه المستهلك وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وعدم الإخلال بحقوق أى منهم".

وشدد على أنه يتم التنسيق مع "المجلس الأعلى للإعلام" فى مسألة الاعلانات المضللة والخادعة، ووقف الإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع، للحفاظ على هوية المجتمع.

وأوضح: "دائما ما نحذر من خلال لقاءات رئيس الجهاز على ضرورة أخذ الحذر فى التعامل مع المنتجات وخاصة الطبية، منها التى تمس صحة الإنسان التى يتم شرائها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التى تبث ليل نهار عبر القنوات الفضائية غير الشرعية ودا بنعلن عنه من خلال وسائل الإعلام".

واختتم الجزار حديثه قائلا: "نطالب دائما مؤسسات الإعلام فى الدولة بضرورة التعاون معنا خاصة أنهم شريك أساسى للجهاز فى رفع الوعى، وإننا نوصل الى المستهلك الواعى اللى محدش بيضحك عليه وميشتريش الأدوية وأى من منتجات قد تضر بصحته وسلامته من على الإنترنت والصفحات المجهولة وكذلك أى سلعة أخرى إلا من مكان وعلامة تجارية موثوق بها أو منصة رقمية معتمدة فى مصر".