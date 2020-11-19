قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر لديها متابعة يومية لكل الدراسات التى تنشر حول وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر متأنية فى دراستها حول اللقاح الصينى.





وأشار حسنى، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن العالم كله أصبح مفتوح على بعضه، مضيفا: "متابعين اللقاح الموجود فى أمريكا وروسيا وإنجلترا، ومتابعين أكتر اللقاحات الخاصة بينا، خاصة اللقاح الصينى، ودراسة اللقاح الصينى تتم فى أكثر من دولة كالإمارات والأردن والبحرين". وأوضح: "مصر متأنية فى دراستها حول اللقاح الصينى، لأنه مع كل لقاح يجب النظر إلى عاملين مهمين هما الفاعلية والأمان، فاللقاح لما المريض بياخده، هل الجسم هيكون أجسام مضادة ولا لأ؟". وواصل رئيس لجنة كورونا حديثه قائلا: "هناك لقاحات تعمل بطريقة الخلايا التذكرية، إنه يطلع نوع من الخلايا داخل الجسم، تقدر تتذكر الفيروس فى أى وقت، ففيه لقاحات بتؤخذ بشكل موسمى مثل الإنفلونزا، لكن فيه لقاحات بتتاخد مرة واحدة، علشان بتخلق الخلايا التذكرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. رئيس لجنة كورونا: مصر متأنية فى دراستها حول اللقاح الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.