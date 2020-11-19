الوزراء: تطبيق مواعيد غلق المحال بداية من ديسمبر والتفاصيل خلال ساعات

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التي ستعلن عنها وزارتا التنمية المحلية والسياحة خلال ساعات سيتم تطبيقه من أول ديسمبر. وأضافت أن كل المقترحات تمت مناقشتها اليوم وستكون مواعيد الغلق للمحافظات السياحية مختلفة لتكون فى الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا. وأشارت إلى أن الورش ستغلق مبكرًا خاصة المتواجدة فى المناطق السكنية، نظرًا لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

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