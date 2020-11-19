انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. الوزراء يعلن المواعيد الجديدة لغلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية وكافة الأنشطة الأخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار قرار بالمواعيد الجديدة لإغلاق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، حيث قبل أزمة وباء كورونا المستجد ومأ أسفر عنها من قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشى وباء كورونا بين المواطنين في شهر مارس الماضي وكان من بين تلك الاجراءات، اغلاق المحال التجارية وتحديد مواعيد لإغلاق تلك المحال بعد عودة نشاطها للعمل مرة أخرى بعد تخفيف الحكومة للإجراءات المتخذة ضد تفشي وباء كورونا.

المواعيد الجديدة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية:-

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية له لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأن المواعيد الجديدة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وأيضاً المهن الحرفية (الورش) في الصيف وفي الشتاء، بحيث تكون مواعيد الإغلاق كما يلي:-

النشاط التجاري مواعيد الإغلاق المطاعم والمقاهي 12 مساءً شتاء وتمتد للواحدة صباحاً يومي الخميس والجمعة وفى فصل الصيف صباحاً وأيام الإجازات الرسمية. المحال التجارية 10 مساءً شتاءً وتمتد إلى ال 11 مساءً يومي الخميس والجمعة وفي فصل الصيف وفي الإجازات الرسمية المهن الحرفية “الورش” 7 مساءً في فصل الصيف الصيدليات والمخابز ومحال السوبر ماركت ومحال البقالة مستثناه من تطبيق القرار ويمكن لها العمل لمدة 24 ساعة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأشار المستشار نادر سعد بأن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإصدار القرار المتضمن مواعيد غلق كافة الأنشطة التجارية خلال ساعات، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من شهر ديسمبر المقبل.