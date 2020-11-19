الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من أمطار الرعدية

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار ستشهدها البلاد بداية من الغد الخميس لحد يوم السبت قبل أن تتحسن تدريجيا الأحد المقبل.

وأوضحت شاكر في مداخلة هاتفية مع لاإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة عدم الاستقرار ستبدأ في الإسكندرية ومطروح من مساء الغد يتخللها أمطار غزيرة تمتد إلى الدلتا وبورسعيد لكنها تكون متوسطة.

وأضافت أن السواحل الشمالية وسيناء وشمال الدلتا ستشهد أمطار رعدية بداية من صباح يوم الجمعة المقبل.



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وأهابت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين بعدم حمل أي مواد معدنية خلال تلك الموجة لا سيما المحافظات التي ستشهد أمطار رعدية.