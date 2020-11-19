أمين الفتوي: عدم زواج المسلمة من غير دينها أمر شرعي وسر إلهي

أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن الفتوى مستقرة على عدة ثوابت أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم لأن الزواج أمر شرعي وسر إلهي في رد على فتوى الدكتورة آمنة نصير على إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه يوجد إجماع إسلامي مستند على النصوص بعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم. أحكام الشرعية الإسلامية.
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وكانت الدكتور آمنة نصير أثارت الجدل بفتوى إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.
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