خصومات فودافون على الراوتر الهوائي في البلاك فرايداي

أعلنت فودافون عن خصومات على الراوتر الهوائى في البلاك فرايداي تصل إلى 25% من سعره، بالإضافة على العروض وباقات الإنترنت من فودافون سواء للموبايل أو التليفون الأرضي.

أسعار باقات فودافون

إليكم أسعار باقات فودافون للخط الأرضي على النحو التالي إليكم أسعار باقات فودافون للخط الأرضي على النحو التالي - سعر الاشتراك فى باقة 30 ميجابايت – 140 جيجا تحميل، تصل إلى 90 جنيها بدلًا من 120 جنيها.

- سعر باقة 30 ميجا – 175 جيجا نحو 113 جنيها، مقارنة بـ 150 جنيها، ويصل سعر باقة 30 ميجا – 300 جيجا نحو 188 جنيها شهريا مقابل 250 جنيها.

- سعر باقة 100 ميجا – 300 جيجا تحميل إلي 338 جنيها بدلا من 450 جنيها، ويبلغ سعر باقة 100 ميجا – 600 جيجا تحميل إلى 525 جنيها بدلا من 700 جنيه.



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