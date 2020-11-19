أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي للترويج لمصر كسوق اقتصادي جاذب للاستثمار

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن شعبة المستثمرين عقدت اجتماعا، لبحث سبل زيادة الاستثمار والتصدير برئاسة النائب محمد أبو العينين، بحضور أعضاء الشعبة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد.

وهنأت الشعبة أبو العينين بالفوز في الانتخابات البرلمانية على دائرة الجيزة باكتساح.

وقال أبو العينين إن الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص في مصر بشكل قوي، ويعرف أنه قطاع شريف يقوم بعمل جليل يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي وعجلة التنمية الوطنية.

وأكد أن هناك اتجاهًا يستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 نحو مليار دولار سنويا، والقطاع الخاص قادر على تحويله لأمر واقع، إلا أنه لابد من إزالة بعض المعوقات أمام زيادة الصادرات وجودة الإنتاج، فلا يوجد تصدير بدون إنتاج ولا إنتاج بدون استثمار.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بدور الدولة في الاستجابة لمطالب المستثمرين السابقة ودعم قانون الاستثمار ومبادرات البنك المركزي.

وأكد أن مثلث الاقتصاد الذهبي يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأنها تمثل القيمة المضافة للاقتصاد المصري بضخ عملة صعبة وتشغيل العمالة وجلب الضرائب.



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