أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي للترويج لمصر كسوق اقتصادي جاذب للاستثمار

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن شعبة المستثمرين عقدت اجتماعا، لبحث سبل زيادة الاستثمار والتصدير برئاسة النائب محمد أبو العينين، بحضور أعضاء الشعبة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد.
وهنأت الشعبة أبو العينين بالفوز في الانتخابات البرلمانية على دائرة الجيزة باكتساح.
وقال أبو العينين إن الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص في مصر بشكل قوي، ويعرف أنه قطاع شريف يقوم بعمل جليل يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي وعجلة التنمية الوطنية.
وأكد أن هناك اتجاهًا يستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 نحو مليار دولار سنويا، والقطاع الخاص قادر على تحويله لأمر واقع، إلا أنه لابد من إزالة بعض المعوقات أمام زيادة الصادرات وجودة الإنتاج، فلا يوجد تصدير بدون إنتاج ولا إنتاج بدون استثمار.
وأشاد النائب محمد أبو العينين، بدور الدولة في الاستجابة لمطالب المستثمرين السابقة ودعم قانون الاستثمار ومبادرات البنك المركزي.
وأكد أن مثلث الاقتصاد الذهبي يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأنها تمثل القيمة المضافة للاقتصاد المصري بضخ عملة صعبة وتشغيل العمالة وجلب الضرائب.
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وشدد أبو العينين على قدرة مصر لزيادة استثماراتها بدعم القيادة السياسية وتذليل العقبات، حيث تجلى ذلك في إنشاء ٢٢ مدينة صناعية متكاملة خلال الفترة السابقة.
وقال إن الدولة يجب عليها أن تلعب دور المُسوق، أمام المستثمرين من خلال مؤتمر عالمي تستهدف فيه نشاط محدد بعدد مشروعات كبير وبمحفظة موحدة بشكل يضمن ربح المستثمر واستفادة الدولة.
وأكد أبو العينين أن أزمة كورونا ستؤدي بشكل عام إلى تغيير كبير فى الخريطة الاقتصادية بالعالم، إضافةً إلى تغيير اقتصاديات العديد من الدول.
وأشار، إلى أن الصين هي الحصان الأسود الذي سيلعب دورا محوريا في اقتصاد العالم ما بعد كورونا، ومصر يمكنها أن تكون ضمن أكبر اقتصاديات العالم في حالة استفادتها من التعاون مع بعض الدول الفترة المقبلة.
وأضاف، أثناء اجتماع مجلس إدارة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، الثلاثاء، أن طريق الحرير يمكنه زيادة الصادرات المصرية حول العالم بالتعاون مع الدول المشاركة به، ويضع المنتج المصري في المكانة التي يستحقها.
وأوضح أن هناك العديد من معوقات الصناعة التي لابد من إعادة النظر إليها والعمل على حلها حتى يتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق الأهداف المنوطة به، مشيرا إلى أن الاستثمار المباشر حاليا قيمته ضعيفة ولا تعادل المرجو منه بالنسبة لاقتصاد وسوق قوى وواعد مثل مصر.
وأشار أبو العينين، إلى أنه من الضروري أن يتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمات، موضحا أنه لابد من الاهتمام بتطوير وتدريب الأيدي العاملة فى مصر.
من جانبه طالب نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجدي المنزلاي الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وقوائم للمشروعات التي يمكن طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة معتمدة على الحد من الاستيراد.
وأضاف أن المشروعات لابد أن تكون مبنية على دراسات جدوى دقيقة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة منوها إلى ضرورة توفير أراضي صناعية للمستثمرين بشكل ميسر.
كما طالب بتفعيل دور الهيئات والجهات التابعة للوزارات المعنية لتنفيذ القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة للتيسير على المستثمرين.
وأرجع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية إلى الانكماش العالمي الذي حدث خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة ضخ استثمارات في السوق المصري وذلك لتقليل الاستيراد.
كما أشار، الى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل المناخ الاستثماري، حيث تم ضخ استثمارات في مجال البنية التحتية سواء الطرق أو الكهرباء أو الخدمات.
كما قامت الحكومة بتوفير مساحات من الأراضي الصناعية، كما قامت بتعديل العديد من قوانين الاستثمار بما يتلاءم مع المرحلة الحالية لمساعدة المستثمرين، بالإضافة إلى استحداث قوانين جديدة.
وأشار إلى أي مستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع والثاني هو درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذي سيستثمر فيه، مشيرًا إلى أن العائد في مصر مجزي وأعلى من كثير من الدول، إضافةً إلى أن الضرائب في مصر مازالت أقل من مثيلاتها في دول العالم سواء ضريبة القيمة المضافة أو الدخل أو الضريبة العقارية.
من جانبه طالب عضو الشعبة مجدي صادق، بالاهتمام بالتسويق والاستثمار السياحي في مصر، مشيرا إلى أن مصر حققت خلال العام الماضي إيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار.
وأضاف أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال الاستثمار السياحي حيث تمتلك مصر خط بطول 560 كيلومترا من الساحل إلى شلاتين يحتاج إلى تنمية، منوهًا بأن السياحة ليست مجرد نشاط للرحلات بل يمكن أن تكون قاطرة النمو للعديد من الاستثمارات الصناعية والزراعية ، كما ستوفر العديد من فرص العمل وتشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بها.
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