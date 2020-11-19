العشوائيات: 61 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة

قال إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن عدد من الدول العربية تسعى إلى تطبيق التجربة المصري في ملف تطوير العشوائيات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»على قناة صدى البلد «مشروعات تطوير العشوائيات في مصر لم يحدث في أي دولة بالعالم»، مشيرا إلى أن حي الأسمرات يصدر بعض المنتجات اليدوية والحرفية.

ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للمواطنين الذين يتم نقلهم إلى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 296 منطقة بإجمالي 177 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 61 منطقة أخرى، معلقا «سيتم الانتهاء من تطوير غير الآمنة 2020، وسيتبقى بعض المشروعات مثل مثلث ماسبيرو».