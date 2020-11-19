عاجل.. وزير النقل يناشد قاطني عقاري "5 و 7 شارع إسماعيل محمد الزمالك" بضرورة الإخلاء الفوري

ناشد كامل الوزير، وزير النقل، قاطني عقارين في الزمالك بضرورة الإخلاء فورا «خوفا على حياتهم».

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن عقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك أكد تقرير هندسي صادر عن لجنة هندسية وجود ميل وشرخ في العقارين بواقع 16 سم و17 سم، ما يعرض السكان للخطر .

وأوضح أنه سبق أن عرض على قاطني العقارين ضرورة الإخلاء قبل 1 ديسمبر المقبل استعدادا لتحرك ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر التي تستغرق شهرا.



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