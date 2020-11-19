عروض بنك CIB عند الشراء من كارفور في البلاك فرايداي

أعلن بنك CIB عن عروض البلاك فرايداي عند الشراء من كارفور باستخدام بطاقات بنك CIB الائتمانية، في موسم العروض التى تتنافس فيه الشركات والبنوك والمحلات التجارية لجذب العديد من عملائها.
بنك CIB
وقال بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "لفترة محدودة، اشتري كل اللي نفسك فيه من كارفور وقسَّط مشترياتك على 4 شهور بدون فوائد عند استخدام بطاقات CIB الائتمانية. متفوتش عروض Black Friday السنة دي من إيديك".
تفاصيل عرض بنك CIB
- هذا العرض متاح لحاملي جميع بطاقات CIB الائتمانية
- يجب ألا يقل إجمالي قيمة المشتريات عن 500 جنيه
- يجب التأكد من وجود رصيد كافي بالبطاقة يغطي قيمة المعاملة
- طلب تقسيط المعاملة من التاجر عند الدفع
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