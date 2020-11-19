أشرف صبحى: تصدوا معنا حملة توعوية للشباب استجابة لدعوة الرئيس

وأضاف الوزير فى بيان صحفى، أن المبادرة تأتى فى إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب المصرى بالتصدى للتحديات التى تواجه الدولة المصرية سواءً فى الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعى بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجى الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصرى، والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصوناً لمستقبله.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى للبرنامج القومى الأول "تصدوا معنا " لإعداد مدربى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، بمشاركة 85 متدربا من خريجى دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولى من محافظات (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح) بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وأشار صبحى، إلى أن الحملة تستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التى تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصرى فى جميع المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التى يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفى التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.

وتضمن حفل الختام، عرض فيلم قصير تناول فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج القومى الأول "تصدوا معنا " لإعداد مدربى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، كما تضمن الحفل كلمة للخريجين، وعرض ةحد المشروعات التى عرضتها إحدى المجموعات المشكلة من المتدربين بالبرنامج.

جدير بالذكر، أن فعاليات البرنامج اشتملت على محورين، المحور الأول يبرز تحقيق التنمية الشاملة فى ظل العمليات النفسية، التاريخ والشخصية المصرية، المشروعات القومية للدولة من 2014 حتى الآن، آليات ودور الدولة فى مكافحة الفساد، حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومى، والتعرف على وسائل نشر الشائعات، المحور الثانى تناول تنفيذ ورش عمل عن مهارات تصميم وإعداد تقييم الحقائب التدريبية، مفاهيم التدريب على أنماط المتدربين، مهارات الاتصال وعامل نجاح الإقناع وتحديات الإقناع وطرق حلها، فن الإتيكيت، مهارات الصوت، التدريب على مهارات المدرب الرقمى وكيفية إنتاجه.