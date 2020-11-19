رجل الأعمال المنتج أحمد مسعود يعود للإنتاج الفني وتبني المواهب الغنائية والإذاعية

كشف رجل الأعمال المنتج أحمد مسعود عن نيته في اقتحام عالم الانتاج الفني الفترة القادمة من خلال إطلاق شركة انتاج فنى تتخصص في مجال الغناء والبرامج التلفزيونية ستتعاقد مع كبار النجوم والغناء والتقديم التلفزيوني

وأكد مسعود أن الهدف من تركيزه الفترة المقبلة علي مجال الانتاج الفني هو دعم الفن والتأكيد علي رقي الذوق العام وإتاحة الفرص للمواهب البعيدة عن دائرة الاهتمام، وتقديم ما يستحقه الجمهور المصري من فن محترم هدفه الوعي والامتاع والابداع وليس الكسب وحسب

متابعا " : ستنطلق الشركة بناءا علي خطين أساسين يسيرا في نفس الوقت ، أولهما دعم الفن والتلفزيون من خلال انتاج البومات واغاني لكبار الفنانين وبرامج لاسماء إعلامية مشهورة ، والثاني هو تقديم الفرص للمواهب الغنائية والتعاقد مع الأفضل سواء في مجال الغناء والطرب أو الشباب خريجي إعلام وأصحاب المواهب الإذاعية .