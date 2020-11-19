- 1/2
- 2/2
كشف رجل الأعمال المنتج أحمد مسعود عن نيته في اقتحام عالم الانتاج الفني الفترة القادمة من خلال إطلاق شركة انتاج فنى تتخصص في مجال الغناء والبرامج التلفزيونية ستتعاقد مع كبار النجوم والغناء والتقديم التلفزيوني
وأكد مسعود أن الهدف من تركيزه الفترة المقبلة علي مجال الانتاج الفني هو دعم الفن والتأكيد علي رقي الذوق العام وإتاحة الفرص للمواهب البعيدة عن دائرة الاهتمام، وتقديم ما يستحقه الجمهور المصري من فن محترم هدفه الوعي والامتاع والابداع وليس الكسب وحسب
متابعا " : ستنطلق الشركة بناءا علي خطين أساسين يسيرا في نفس الوقت ، أولهما دعم الفن والتلفزيون من خلال انتاج البومات واغاني لكبار الفنانين وبرامج لاسماء إعلامية مشهورة ، والثاني هو تقديم الفرص للمواهب الغنائية والتعاقد مع الأفضل سواء في مجال الغناء والطرب أو الشباب خريجي إعلام وأصحاب المواهب الإذاعية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجل الأعمال المنتج أحمد مسعود يعود للإنتاج الفني وتبني المواهب الغنائية والإذاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.