انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: موجة الطقس السيىء وسقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية لمدة 72 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صد البلد من تقديم الإعلامية عزة مصطفي بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجه من حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة تبدأ من اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى يوم الأحد المقبل 22 نوفمبر 2020.

أماكن سقوط الأمطار وذروة الطقس السيئ ومتي تنتهي تلك الموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية:-

أشارت الدكتور إيمان شاكر، بأن ذروة الطقس تلك الموجة من الطقس السيئ ستكون يوم الجمعة، حيث ستشهد أغلب محافظات الجمهورية سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في محافظات أخرى، غير أن هناك عدد من المحافظات لن تسقط بها أمطار خلال تلك الموجه من عدم الاستقرار وهي محافظات جنوب الصعيد، محافظات جنوب سيناء.

وأضافت بأنه اعتبارا من اليوم الخميس ستسقط الأمطار على محافظات السلوم ومطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا وتكون ما بين متوسطة إلى غزيرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانات بحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث أشارت في البيان بأنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعد المناطق في محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح) تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في محافظات الوجه البحري (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية ، حلايب، شلاتين، رأس بناس).

وأشارت الهيئة بأنه بالنسبة ليوم الجمعة فإن أماكن سقوط الأمطار كما يلي:-

يعد يوم الجمعة هو ذروة الموجة الجديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يتوقع سقوط أمطار على محافظات الجمهورية كما يلي:-