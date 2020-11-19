انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر والإجمالي يقفز لـ111613 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر وسط توقعات بارتفاع الإصابات خلال الثلاثة أشهر القادمة تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، ولذا كان هناك تخوفات حكومية من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، فقامت بالتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم قد أعلن متحدث الصحة عن تسجيل 133 حالة تعافي جديدة وارتفاع إجمالي الأعداد المتعافية إلى اليوم لـ 101421 حالة، وتؤكد الصحة دائماً بجميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء سجلت 329 حالة إصابة جديدة، بزيادة أكثر من 50 حالة عن الأمس، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول كورونا إلى مصر وحتى اليوم إلى 111613 حالة.

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ووفق بيان وزارة الصحة فقد ارتفع مؤشر الوفيات اليوم إلى 14 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6495 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للوضع الوبائي في مصر أول بأول، وليست المتابعة خاصة كورونا فقط، ولكن بجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.