الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من أمطار غزيرة لمدة 3 أيام وتطالب باتخاذ التدابير اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم من تساقط أمطار غزيرة ورعدية على العديد من المحافظات، وخفيفة ومتوسط في محافظات أخرى وذلك خلال الثلاثة أيام القادمة بدايةً من الخميس ومروراً بيوم الجمعة وحتى السبت المقبل، وناشدت المسؤولين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيف الأضرار الناجمة عن الأمطار.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من أمطار غزيرة لمدة 3 أيام

ووفق بيان هيئة الأرصاد إن أماكن تساقط الأمطار على مدار الثلاثة أيام القادمة جاءت على النحو التالي:

أمطار الخميس 19 نوفمبر

أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبور سعيد، والعريش ورفح.

أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر “الغربية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ، والبحيرة والدقهلية وحلايب وشلاتين.

أمطار يوم الجمعة 20 نوفمبر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق السواحل الشمالية، “”الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبور سعيد، والعريش ورفح”.

أمطار متوسط إلى غزيرة على المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

أمطار متوسطة الشدة على مدن القناه وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار خفيفة على الفيوم وبني سويف والمنيا.

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أمطار يوم السبت 21 نوفمبر

أمطار غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على مدن القناه وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك وفق بيان الأرصاد التالي.