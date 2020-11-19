نشرة الحوادث اليوم .. وتفاصيل مذبحة حدائق الأهرام

قدم موقع تحيا مصر نشرة أخبار الحوادث اليوم وأهم القضايا المُثارة داخل المحاكم، ونكشف عن تفاصيل جديدة لأخر مستجدات القضايا المثيرة للجدل في مصر وعلى مواقع السوشيال ميديا. وأبرزها شخص يقتل عائلته في حدائق الأهرام ويذبح والدته.

في واحدة من أبشع الجرائم، قام مختلا نفسيا بقتل والدته وشقيقه وطعن زوج شقيقته، بعد اعتدائه عليهم بصورة بشعة، حتى تم ضبطه وتسليمه لرجال المباحث.

كشفت التحريات أنه في توقيت وقوع الجريمة، كان من المفترض عقد جلسة تصالح بين المتهم ووالدته، حيث حضر زوج شقيقته مع زوجته إلى المنزل، وأثناء جلسة التصالح نشبت مشاداة كلامية بين المتهم وبين والدته وشقيقه.

اقرأ المزيد: قتل عائلته .. تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت حدائق الأهرام اليوم



بلاغ ضد آمنة نصير



تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة عليا، ضد آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لاتهامها بجريمة ازدراء الأديان.

جاء بالبلاغ كالآتي: " خرجت آمنة نصير في إحدى اللقاءات التليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم بفتوى تدل علي عدم معرفتها بأصول دينها وتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبعد أكثر من مائة عام تداولوا عليه مشاهير المفسرين وعلماء الأزهر وقراء القرآن الكريم".

اقرأ المزيد: بلاغ للنائب العام ضد آمنة نصير بتهمة ازدراء الأديان



انقلاب أتوبيس مدرسي في الهرم وإصابة 17 تلميذًا



انقلب اتوبيس مدرسي لإحدى المدارس الخاصة، أسفر عنها إصابة 17 تلميذًا ومشرفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة اصطدامهم بعمود إنارة أمام المتحف الكبير بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن سبب الحادث اصطدام الأتوبيس بعامود إنارة في أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس.

انتقلت النيابة العام، إلى مكان الواقعة وتبين تحطم الأتوبيس وتناثر الزجاج في الأرض ووجود بقع دماء للمصابين بمكان الحادث.