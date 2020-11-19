البابا تواضروس ينعى الأب الروحى لرهبان جبل إخميم

نعى البابا تواضروس الثانى، الراهب القمص ديسقورس الإخميمى، الأب الروحى لرهبان دير السيدة العذراء بجبل إخميم، الذى توفى اليوم، عن عمر ناهز 75 سنة قضى منها أكثر من 48 سنة راهبًا.





وتقدم بخالص العزاء للأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم ومجمع رهبان الدير، فى نياحة الأب القمص ديسقورس الإخميمى. كما التمس البابا تواضروس الثانى، عزاءً سمائيًا لكل أبناء الراهب الراحل ومحبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث فى مجمع الأبكار. وترهب الفقيد فى دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، ٢٨ أبريل ١٩٧٣، ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ونال به درجة القسيسية عام ١٩٧٩. ثم بدأ رحلة تعمير دير السيدة العذراء بجبل إخميم عام ١٩٧٩، بتكليف من قداسة البابا شنودة الثالث، الذى منحه رتبة القمصية وكلفه بمسؤولية أمانة الدير بالتزامن مع الاعتراف به كدير رهبانى فى يونيو ١٩٨٧. وتتلمذ على يديه العديد من الشباب بمنطقة الصعيد، وصار كثيرون منهم رهبانًا وكهنة.

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