انت الان تتابع تفاصيل خبر آمنة نصير| النقاب شريعة يهودية وليس من الإسلام ويعيق تطبيق النصوص القرآنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر تثير الجدل بفتاويها، فبالأمس فقط أفتت بجواز المرأة المسلمة من غير المسلم “يهودي أو مسيحي” وقالت أنه لا يوجد نص في القرآن يحرم أو يمنع ذلك، وأضافت أنه لا يوجد أدنى مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلمين، ولكن إذا قام غير المسلم بتطبيق ما يقوم المسلم بتطبيقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، لا يكرهها على تغيير دينها، أو يمنعها من مسجدها، ولا يحرمها من صلاتها أو قرآنها.

آمنة نصير “النقاب شريعة يهودية ويجوز زواج المرأة المسلمة من المسيحي واليهودي”

وتسببت هذه الفتوى في هجوم شديد عليها، واليوم أعلنت أن النقاب ليس من الإسلام في شيئ، وأنه عادة يهودية، مؤكدةً أن النقاب بصورته المتعارف عليها الآن من غطاء الوجه والرأس بشكل كامل لم يكن في الإسلام، وأنه ظهر بين المسلمين حينما حينما سكنوا بجوار اليهود في الجزيرة العربية.

وأضافت آمنة نصير قائلة أنه لا يوجد نص قرآني يطالب المرأة بتغطية وجهها، ولو أن الله أراد من المرأة أن تغطي وجهها لأشار إلى ذلك بشكل صريح في القرآن الكريم، وأردفت أن القرآن أمر بتغطية الرأس فقط.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن تساقط أمطار غزيرة لمدة 3 أيام بداية من الخميس وأماكن تساقط الأمطار

رئيس الوزراء يحذر من خطورة الموجة الثانية لكورونا ويصدر توجيهات صارمة

آمنة نصير أستاذة جامعة الأزهر| يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ولا يوجد نص قرآني يحرم ذلك

“رسمياً” الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن موقف مرتضى منصور من خوض جولة الإعادة

وأشارت أستاذة جامعة الأزهر إلى أن ارتداء النقاب يعمل على إعاقة تطبيق أحكام القرآن والذي ينص على غض البصر، مضيفة: ” أنه في حالة ارتداء المرأة للنقاب فكيف يكون هناك غض بصر من الرجال”.