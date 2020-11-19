شروط وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.. مرتبات تصل لـ 4000 جنيه

يقدم تحيا مصر شروط وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج بدون خبرة والتى تصل المرتبات فيها إلى 4000 جنيه، وبالتالي يرغب الكثير من الشباب التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري ومعرفة رابط التقديم والمؤهلات المطلوبة.
شروط وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج
إليكم شروط وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج على النحو التالي:
- إجادة استخدام الحاسب الألى.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا و كتابة .
- خبرة وبدون خبرة .
- تقدير عام جيد على الأقل.
- صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.
- نسخة محدثة من السيرة الذاتية .
- صورة من شهادة الثانوية العامة .
- إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة.
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المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري
حددت المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري من خريجى الكليات التالية:
- كلية التجارة.
- كلية الحقوق.
- كلية سياسة وإقتصاد.
- كلية حاسبات ومعلومات.
- كلية هندسة حاسبات.
الوظائف المطلوبة في البنك الأهلي المصري
- خدمة عملاء
- تيلر
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