نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مسجد الإمام الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير مسجد الإمام الشافعي، والتي تتم من قبل وزارتي السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتنفذه شركة المقاولون العرب.

وتابعت عبدالرحمن أعمال تطوير محيط المسجد، حيث أعمال الرصف والإنارة والتشجير، مشددة على زيادة المساحة الخضراء حول المسجد.

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كما أكدت على ضرورة رفع مستوى كفاءة النظافة ورفع أي اشغالات بالإضافة إلى عمل إنتر لوك في الشوارع الجانبية للمسجد وذلك تمهيدا لافتتاح المسجد قريبا.