احذري.. استخدام الرموش الصناعية لهذا السبب

حذرت مصففة الشعر المشهورة أليسون ديبريستر، الفتيات من إستخدام الرموش الصناعية بشكل يومي لخطورتها على كثافة الرموش الطبيعة، مؤكدة أنها السبب الرئيسي في تساقطها.
ومن ناحية أخرى، أكدت أليسون على مدى تأثير تركيب الرموش الاصطناعية المؤقتة في منحك رموش طويلة.
تحتوي المادة اللاصقة المستخدمة في تركيب الرموش الصناعية شبه الدائمة على مواد كيميائية ومركبات ضارة مثل اللاتكس والسليلوز والغراء السريع وحمض البنزويك والفورمالديهايد بتركيزات منخفضة للغاية.
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لذا تسبب الرموش الصناعية أضرار جمة في العين والبشرة، والتي تظهر غضون يومين إلى ثلاثة أيام، التهاب العين والجفن واحمرارها، حكة شديدة في العين، تورم في العين والمنطقة المحيطة بها.
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